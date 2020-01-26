Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. МИД МИД Японии рассматривает возможность направить чартерный самолет для эвакуации граждан страны из китайской провинции Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса

По данным телеканала NHK , в настоящее время правительство Японии ведет переговоры с китайскими властями и согласовывает возможность вывоза японских граждан из зараженных зон.

Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

В Японии к настоящему времени были зафиксированы три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.