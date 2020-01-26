Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 35, заявил вице-президент страны Фуат Октай.
Ранее сообщалось о 33 погибших и 1607 пострадавших.
"На данный момент число погибших составляет 35", - сказал Октай, выступая на совещании в Агентстве по чрезвычайным ситуациям в Анкаре.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.