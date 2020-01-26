Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T12:16+0300
https://ria.ru/20200126/1563886345.html
Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156385/76/1563857636_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a8263cbcf14ca8b3fbdabb6313db60af.jpg
РИА Новости

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

12:11 26.01.2020 (обновлено: 12:16 26.01.2020)
1925
© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 35, заявил вице-президент страны Фуат Октай.
Ранее сообщалось о 33 погибших и 1607 пострадавших.
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Вчера, 10:56
В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек
"На данный момент число погибших составляет 35", - сказал Октай, выступая на совещании в Агентстве по чрезвычайным ситуациям в Анкаре.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
124900
Обсудить 0
Землетрясение на востоке ТурцииТурцияВ мире
Рекомендуем
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны РФ оценило "перехват" США российской колонны в Сирии
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Число жертв землетрясения в Турции достигло 33 человек
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Лента новостейМолния