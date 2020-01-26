Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

Ранее сообщалось о 33 погибших и 1607 пострадавших.

В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек

В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек

"На данный момент число погибших составляет 35", - сказал Октай, выступая на совещании в Агентстве по чрезвычайным ситуациям в Анкаре.