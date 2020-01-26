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В Китае отслеживают возможные мутации коронавируса
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РИА Новости

В Китае отслеживают возможные мутации коронавируса

12:02 26.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Госкомитет здравоохранения КНР отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено, заявил на пресс-конференции в воскресенье замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ли Бинь.
"Что касается возможных мутаций нового типа коронавируса, мы круглосуточно следим за ситуацией, потому что это жизненно важно. Мы не обнаружили никаких новых свидетельств о возможных мутациях нового коронавируса", - заявил Ли Бинь.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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