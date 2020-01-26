В Китае предупредили о возможном росте числа зараженных коронавирусом

Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов. Архивное фото

Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Власти Власти КНР не исключают, что число зараженных новым типом коронавируса может возрасти в ближайшее время, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

"Есть вероятность, что в ближайшие дни число заражений продолжит расти", - заявил Ма Сяовэй.

При этом он добавил, что власти намерены усилить меры по сдерживанию распространения заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.