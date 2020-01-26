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В Китае предупредили о возможном росте числа зараженных коронавирусом
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РИА Новости

В Китае предупредили о возможном росте числа зараженных коронавирусом

11:53 26.01.2020
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© REUTERS / Social MediaФотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
© REUTERS / Social Media
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов. Архивное фото
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Власти КНР не исключают, что число зараженных новым типом коронавируса может возрасти в ближайшее время, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
"Есть вероятность, что в ближайшие дни число заражений продолжит расти", - заявил Ма Сяовэй.
При этом он добавил, что власти намерены усилить меры по сдерживанию распространения заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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