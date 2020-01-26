С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

"В 18.30 (10.00 мск) всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась", - отмечается в распространенном ведомством сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе из-за трещины отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. Часть из них самостоятельно покинула льдину, остальных спасатели выводили на берег. В спасательной операции задействованы 20 человек, 4 лодки и 1 судно на воздушной подушек "Хивус-10".