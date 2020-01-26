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С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков
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РИА Новости

С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

11:50 26.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРыбаки на льду
Рыбаки на льду
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рыбаки на льду. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв – РИА Новости. Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В 18.30 (10.00 мск) всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась", - отмечается в распространенном ведомством сообщении.
Сотрудник Московской поисково-спасательной службы
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По данным спасателей, всего с оторвавшейся льдины сняты 217 человек.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе из-за трещины отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. Часть из них самостоятельно покинула льдину, остальных спасатели выводили на берег. В спасательной операции задействованы 20 человек, 4 лодки и 1 судно на воздушной подушек "Хивус-10".
По информации МЧС, ситуация находится на контроле регионального правительства.
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