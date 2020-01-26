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Нижегородское пиво начали экспортировать в семь стран
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РИА Новости

Нижегородское пиво начали экспортировать в семь стран

11:49 26.01.2020
30674
© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива
© Depositphotos / Nitrub
Кружка пива. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Нижегородская область начала экспортировать пиво в семь стран мира, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Нижегородские предприятия в 2019 году впервые в истории региона начали экспортировать пиво. Продукция была поставлена в Беларусь, Украину, Казахстан, Монголию, Армению, Киргизию, Таджикистан", - говорится в сообщении.
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По данным регионального минсельхоза, сейчас продукцию агропромышленного комплекса экспортируют 50 предприятий Нижегородской области, что почти на 25% больше, чем в начале 2019 года.
Отмечается, что наибольшую долю в объеме экспорта продукции АПК занимает масложировая продукция, которая поставляется в страны ЕС, Германию, США, Китай, Данию и еще около 20 стран мира. Кроме того, Нижегородская область экспортирует картофель, макаронные изделия, фруктово-ягодные наполнители, мороженое, яйцепродукты и племенной молодняк крупного рогатого скота.
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Нижегородская областьРоссияЭкономика
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Vladidmir Kanygin
512008
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