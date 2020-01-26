Нижегородское пиво начали экспортировать в семь стран

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Нижегородская область начала экспортировать пиво в семь стран мира, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Нижегородские предприятия в 2019 году впервые в истории региона начали экспортировать пиво. Продукция была поставлена в Беларусь, Украину, Казахстан, Монголию, Армению, Киргизию, Таджикистан", - говорится в сообщении.

По данным регионального минсельхоза, сейчас продукцию агропромышленного комплекса экспортируют 50 предприятий Нижегородской области, что почти на 25% больше, чем в начале 2019 года.