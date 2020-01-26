В Пермском крае после крупного ДТП в больнице находятся шесть человек

УФА, 26 янв - РИА Новости. Шесть пострадавших при аварии с автобусом и двумя машинами остаются в больнице, девять человек после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, сообщили в минздраве Пермского края.
Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых один ребёнок, были доставлены в больницу.
"Все пострадавшие осмотрены врачами, 3 человека находятся в тяжелом состоянии, 3 - в состоянии средней степени тяжести, и 9 человек после осмотра отпущены на амбулаторное лечение под наблюдением врачей", - сообщает минздрав края.
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