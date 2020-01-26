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Патрушев почтил память погибших в годы блокады Ленинграда
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РИА Новости

Патрушев почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

11:43 26.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в Петербурге почтил память павших в годы Великой Отечественной войны ленинградцев, сообщает в воскресенье пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
Церемония состоялась накануне 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга, почтив память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вместе с Патрушевым в церемонии возложения участвовали участники ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.
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