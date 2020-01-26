Патрушев почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга, почтив память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вместе с Патрушевым в церемонии возложения участвовали участники ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.