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Число жертв землетрясения в Турции достигло 33 человек
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РИА Новости

Число жертв землетрясения в Турции достигло 33 человек

11:41 26.01.2020
437
© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 33, передает телеканал NTV.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и 1607 пострадавших.
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Вчера, 10:56
В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек
По данным телеканала, спасатели нашли под завалами разрушенного здания в провинции Элязыг тела еще двух погибших.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
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Землетрясение на востоке ТурцииТурцияВ мире
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