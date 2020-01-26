Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. На фоне нефтегазовых споров президент республикинеоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".