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2020-01-26T12:06+0300
https://ria.ru/20200126/1563885657.html
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
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РИА Новости

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

11:41 26.01.2020 (обновлено: 12:06 26.01.2020)
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© РИА Новости / Иван РудневНефтеперерабатывающий завод ООО "Нафтан", расположенный в городе Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
© РИА Новости / Иван Руднев
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Первая партия закупленной Белоруссией норвежской нефти прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке (Витебская область), сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Он уточнил, что прибыл состав с 59 цистернами общим объемом около 3,5 тысячи тонн.
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Ранее Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Первая партия, согласно плану, должна поступить на переработку на НПЗ в понедельник.
Остальную часть закупленной нефти транспортируют на завод в течение примерно двух недель.
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Об альтернативах российской нефти

Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
В середине января первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской. Белоруссия рассматривала все возможные варианты: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.
По информации источника РИА Новости, Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за начала импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Обсудить 308
Александр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Не надо с ним ничего более обсуждать. На мой взгляд он уже не рукопожатен.
26 января, 11:57
Леонид
149160037
Получить дело нехитрое. Но они то боролись за стоимость..
26 января, 12:08
Андрей Дашков
146302013
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