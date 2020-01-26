Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Первая партия закупленной Белоруссией норвежской нефти прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке (Витебская область), сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Он уточнил, что прибыл состав с 59 цистернами общим объемом около 3,5 тысячи тонн.
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Ранее Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Первая партия, согласно плану, должна поступить на переработку на НПЗ в понедельник.
Остальную часть закупленной нефти транспортируют на завод в течение примерно двух недель.
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Об альтернативах российской нефти
Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
В середине января первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской. Белоруссия рассматривала все возможные варианты: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.
По информации источника РИА Новости, Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за начала импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.