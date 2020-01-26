Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T11:40+0300
https://ria.ru/20200126/1563885638.html
В Ростовской области сел на мель сухогруз с пшеницей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

В Ростовской области сел на мель сухогруз с пшеницей

11:40 26.01.2020
1392
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Учения МЧС. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"А 9.50 мск воскресенья поступило сообщение о посадке на мель сухогруза "Зерноград" на реке Дон", - сказал он.
Судно следовало из Ростова-на-Дону в Трабзон (Турция) с пшеницей. Экипаж - 12 человек (граждане России).
"Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло. Судовой ход не перекрыт", - уточнил представитель ведомства. На место направлены четыре буксира.
Судно с грузовыми контейнерами в китайском порту
23 января, 06:59
Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
310103
Обсудить 1
Ростовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Рыбаки на льду
С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Еда с высоким содержанием белка
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Знания о новом коронавирусе весьма ограничены, заявили в Китае
Запуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк
Источник назвал возможную дату запуска военного спутника "Меридиан-М"
Автомобили скорой помощи и полиции
В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Лента новостейМолния