В Ростовской области сел на мель сухогруз с пшеницей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"А 9.50 мск воскресенья поступило сообщение о посадке на мель сухогруза "Зерноград" на реке Дон", - сказал он.
Судно следовало из Ростова-на-Дону в Трабзон (Турция) с пшеницей. Экипаж - 12 человек (граждане России).
"Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло. Судовой ход не перекрыт", - уточнил представитель ведомства. На место направлены четыре буксира.
23 января, 06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале