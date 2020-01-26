Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T15:14+0300
https://ria.ru/20200126/1563885354.html
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156194/67/1561946726_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_25f36bf4c155f5fbeb54e31a62c0c50b.jpg
РИА Новости

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

11:23 26.01.2020 (обновлено: 15:14 26.01.2020)
288266
© Depositphotos / bit245Еда с высоким содержанием белка
Еда с высоким содержанием белка
© Depositphotos / bit245
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Чтобы добиться хорошей физической формы, диетолог порекомендовал сначала в течение нескольких недель наращивать мышцы, а затем взяться за сжигание жира.
Светлана
16 января, 08:00Специальный репортаж
Откровения женщин, которые всю жизнь страдают от лишнего веса
Основу питания при таком плане тренировок составили богатые белком продукты. Прежде всего яйца, которые также содержат лейцин — аминокислоту, помогающую мышцам расти. Специалист напомнил, что ранее употребление яиц связывали с высоким риском развития болезней сердца. Например, атеросклероза сосудов и артерий, который связан с повышением уровня холестерина. Ученые спорят о свойствах яиц до сих пор: так, в 2019 году в Европейском журнале нутрициологии (European Journal of Nutrition) вышло исследование, "реабилитирующее" этот продукт. Оказалось, что употребление одного яйца в день вреда здоровью не несет.
Другой богатый лейцином продукт — курица (от двух до трех граммов аминокислоты на каждые 50 граммов мяса). Ее диетологи считают хорошей альтернативой красному мясу. Вегетарианцам для указанных целей специалисты посоветовали есть тофу.
Перед тренировками, особенно силовыми, испанские врачи посоветовали есть бананы, а после — натуральный йогурт без сахара.
Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.
Испанская кухня
3 января, 14:17
Названа лучшая диета 2020 года
3338223132587
Обсудить 24
Стиль жизниОткрытия - РИА НаукаПитание
Популярные комментарии
Зачем нынешней дегенерации наращивать мышцу, если ничего тяжелее смартфона она держать не может. Пляжной нерабочей мышцей можно только пустотёлок бузовых да водонаевых удивить. Нормальные девки на это не поведутся.
26 января, 11:44
vvab6
1062100213
У русского народа не супермены, а богатыри. Этнокультурный код другой. С детства сказками воспитывался. Это теперь народец переформатировали учебниками фонда Сороса и голливудскими небылицами.
26 января, 11:53
vvab6
10421308
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Приготовление кофе
Ученые нашли рецепт идеального кофе
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
3D-изображение раковой клетки
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Лента новостейМолния