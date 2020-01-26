В охваченный коронавирусом Ухань прибыли более 2300 медиков

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Более 2300 медиков уже прибыли в Ухань для оказания помощи в лечении зараженных новым типом Более 2300 медиков уже прибыли в Ухань для оказания помощи в лечении зараженных новым типом коронавируса , в следующие три дня в больницах города могут добавить ещё 5 тысяч коек, заявил в воскресенье на пресс-конференции глава Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

"По состоянию на вечер вчерашнего дня более 2360 медицинских работников уже прибыли в Ухань. В следующие три дня в Ухане могут добавить ещё 5 тысяч коек для больных", - сказал на пресс-конференции Ма Сяовэй.

Он подчеркнул, что напряженная ситуация с нехваткой медицинских материалов, защитных средств, а также коек в больницах несколько улучшится.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.