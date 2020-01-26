В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса

"Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS (обнаружены в предыдущие годы. — Прим. ред.), он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", — заявил Ма Сяовэй.