В Москве стартовал подготовительный этап нацпремии "Студент года"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве стартовал подготовительный этап конкурса "Студент года", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", на платформе которой проходит конкурс.

"В субботу, в День российского студенчества, стартовал подготовительный этап Российской национальной премии "Студент года", - сообщили в пресс-службе в воскресенье.

Участники проектной сессии, приуроченной к старту нацпремии, обсудили перспективы развития премии и пути совершенствования молодёжной политики России в целом.

В 2020 году премия будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне . Новшеством в этом сезоне станет коллективная номинация "Патриотическое объединение года".