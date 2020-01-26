В Москве стартовал подготовительный этап нацпремии "Студент года"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве стартовал подготовительный этап конкурса "Студент года", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", на платформе которой проходит конкурс.
"В субботу, в День российского студенчества, стартовал подготовительный этап Российской национальной премии "Студент года", - сообщили в пресс-службе в воскресенье.
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Участники проектной сессии, приуроченной к старту нацпремии, обсудили перспективы развития премии и пути совершенствования молодёжной политики России в целом.
В 2020 году премия будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новшеством в этом сезоне станет коллективная номинация "Патриотическое объединение года".
Российская национальная премия "Студент года" – федеральный конкурсный и образовательный проект, учредителями которого в 2014 году стали министерство образования и науки РФ и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи". Цель проекта – выявление и поддержка российских студентов, у которых есть особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.