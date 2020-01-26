Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T11:13+0300
https://ria.ru/20200126/1563885113.html
В Москве стартовал подготовительный этап нацпремии "Студент года"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156174/62/1561746286_0:0:1800:1013_1036x0_80_0_0_f54996588ffef427a1ea03969a6d7f77.jpg
РИА Новости

В Москве стартовал подготовительный этап нацпремии "Студент года"

11:13 26.01.2020
540
© Фото : пресс-служба ДГТУСтуденты
Студенты
© Фото : пресс-служба ДГТУ
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве стартовал подготовительный этап конкурса "Студент года", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", на платформе которой проходит конкурс.
"В субботу, в День российского студенчества, стартовал подготовительный этап Российской национальной премии "Студент года", - сообщили в пресс-службе в воскресенье.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
24 января, 18:46
Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы
Участники проектной сессии, приуроченной к старту нацпремии, обсудили перспективы развития премии и пути совершенствования молодёжной политики России в целом.
В 2020 году премия будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новшеством в этом сезоне станет коллективная номинация "Патриотическое объединение года".
Российская национальная премия "Студент года" – федеральный конкурсный и образовательный проект, учредителями которого в 2014 году стали министерство образования и науки РФ и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи". Цель проекта – выявление и поддержка российских студентов, у которых есть особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
24 января, 16:18
Челябинские студенты предложили закрепить роль молодежи в Конституции
300001
Обсудить 0
Российский союз молодежиВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство образования и науки РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама
Генсек Ассоциации арабских университетов стал почетным профессором МГУ
Домашнее обучение детей
Минпросвещения определило порядок получения семейного образования
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Власти Китая из-за вируса рекомендовали продлить каникулы
Студенты в перерыве между лекциями
Российские студенты стали более требовательны к вузам, заявил эксперт
Урок в школе
В большинстве районов Москвы появится "Школа старшеклассника"
Старт финала олимпиады Я – профессионал
Финал олимпиады "Я – профессионал" соберет студентов более 600 вузов
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Директор школы в Югре рассказала о юности вице-премьера Григоренко
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
Сильный снегопад
На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
Государственный секретарь США Майк Помпео
Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области улучшат жилищные условия для студентов
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Кружка пива
Нижегородское пиво начали экспортировать в семь стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Лента новостейМолния