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В Кирове четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы
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РИА Новости

В Кирове четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы

11:08 26.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы на одной из улиц города Кирова, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в минздраве Кировской области.
Информация о том, что несколько приехавших в ночной клуб девушек сильно обожгли ноги в центре Кирова, где прорвало теплотрассу, была опубликована на странице "Злой кировчанин" в Instagram. "Когда они вышли из такси, сразу попали в кипяток, начали стучать в стекла рядом стоящих машин, никто им не открыл двери. Девчонки побежали и обожгли ноги до колен", - говорится в сообщении.
"В результате происшествия один пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, состояние удовлетворительное, стабильное. Три человека получили амбулаторную помощь. У всех - ожоги кипятком нижних конечностей", - рассказали агентству в региональном минздраве.
По данным администрации Кирова, авария на теплотрассе в районе дома № 50 на улице Казанской произошла около 03.33 в субботу. Поврежденный участок теплосети был отключён аварийной службой, в 4.07 была прекращена подача тепла в 32 дома, но уже к 10.00 все жилые дома получили отопление.
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