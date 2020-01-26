В Кирове четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы

"В результате происшествия один пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, состояние удовлетворительное, стабильное. Три человека получили амбулаторную помощь. У всех - ожоги кипятком нижних конечностей", - рассказали агентству в региональном минздраве.

По данным администрации Кирова, авария на теплотрассе в районе дома № 50 на улице Казанской произошла около 03.33 в субботу. Поврежденный участок теплосети был отключён аварийной службой, в 4.07 была прекращена подача тепла в 32 дома, но уже к 10.00 все жилые дома получили отопление.