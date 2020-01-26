Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 12 мин калибром 82 и 120 миллиметров, применялись стрелковое вооружение и гранатомёты, в зоне обстрелов оказались девять населенных пунктов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.