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Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:53 26.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников Мужчина в разрушенном доме в Донецке
 Мужчина в разрушенном доме в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина в разрушенном доме в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 12 мин калибром 82 и 120 миллиметров, применялись стрелковое вооружение и гранатомёты, в зоне обстрелов оказались девять населенных пунктов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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