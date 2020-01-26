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Шестерых туристов из Китая выписывают из больницы в Москве
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РИА Новости

Шестерых туристов из Китая выписывают из больницы в Москве

10:46 26.01.2020 (обновлено: 11:17 26.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госпитализированных из гостиницы китайских туристов выписывают из больницы в Москве, коронавирус у них не обнаружен, на лечение пока оставят только одну заболевшую гриппом А, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из гостиницы в Москве в субботу с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая. В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили данную информацию и сообщили, что госпитализированные пациенты в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет.
"Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вчера вечером, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-CoV является отрицательным. Вирус не обнаружен. Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А", - рассказали в пресс-службе департамента.
Там отметили, что ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика.
"Чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана", - отметили в пресс-службе.
По последним данным, в Китае от нового вируса погибли 56 человек.
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ТуризмНовости - ТуризмКитайРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосква
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