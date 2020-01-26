Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в нацистском концлагере "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей.