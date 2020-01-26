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Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
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РИА Новости

Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

10:37 26.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019. Архивное фото
КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в рамках визита "предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой".
Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в нацистском концлагере "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей.
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