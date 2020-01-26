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На юге Сахалина со льдины сняли 207 рыбаков
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РИА Новости

На юге Сахалина со льдины сняли 207 рыбаков

10:23 26.01.2020
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© Фото : МЧС РФСпасение рыбаков
Спасение рыбаков
© Фото : МЧС РФ
Спасение рыбаков. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв – РИА Новости. Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины в воскресенье на юге Сахалина завершается, на берег доставлены 207 рыбаков, сообщил региональный главк МЧС.
"По состоянию на 17.30 (9.30 мск) спасателями доставлено на берег 207 рыбаков-любителей, на льду осталось около 35 человек. В спасательной операции задействованы 20 человек, 4 лодки и 1 судно на воздушной подушек "Хивус-10", - говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.
Сотрудники МЧС во время эвакуации рыбаков со льдины
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На юге Сахалина оторвало от берега льдину с шестью сотнями рыбаков
Ранее сообщалось, что в воскресенье в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе из-за трещины отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. Часть из них самостоятельно покинула льдину, остальных спасатели выводили на берег.
По информации МЧС, ситуация находится на контроле регионального правительства.
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СахалинМЧС РФПроисшествия
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