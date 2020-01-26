На юге Сахалина со льдины сняли 207 рыбаков

"По состоянию на 17.30 (9.30 мск) спасателями доставлено на берег 207 рыбаков-любителей, на льду осталось около 35 человек. В спасательной операции задействованы 20 человек, 4 лодки и 1 судно на воздушной подушек "Хивус-10", - говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.