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В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса
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РИА Новости

В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса

10:21 26.01.2020 (обновлено: 10:29 26.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Управление по контролю и регулированию рынка, министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий и Государственное управление лесного хозяйства КНР ввели полный запрет на любые формы продаж и перевозку диких животных в связи с распространением в стране нового типа коронавируса.
"С момента публикации настоящего сообщения и до полного снятия эпидемиологической ситуации запретить любые виды операций, связанных с торговлей дикими животными", - говорится в опубликованном заявлении.
В частности, ведомства потребовали изолировать все места, где разводятся дикие животные, и ввели жесткий запрет на их вывоз, перевозку и продажу.
Вводится строгий запрет на любые формы продаж и сделок с дикими животными на сельских рынках, заведениях общественного питания и платформах электронной коммерции.
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Власти также предупредили, что потребители должны осознавать угрозу, которое представляет здоровью употребление мяса диких животных, и посоветовали питаться здоровой пищей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Эпидемиологическое расследование показало, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, на котором продавалось и мясо диких животных.
Газета "Жэньминь жибао" сообщила, что ученые национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР установили, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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