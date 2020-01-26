В Крыму заявили, что Кравчук сам не верит в свои прогнозы по Донбассу

Кравчук в эфире одного из украинских СМИ заявил, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

"И в Крыму, и на Донбассе у людей уже другая ментальность - одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами. О каком возвращении в страну, которая ненавидит своих бывших граждан, может идти речь? Кравчук просто исполняет "колыбельную" для украинского общества, мол все будет наше, спите спокойно и ни о чем не думайте. Он сам не верит своим словам", - подытожил депутат.