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В Крыму заявили, что Кравчук сам не верит в свои прогнозы по Донбассу
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РИА Новости

В Крыму заявили, что Кравчук сам не верит в свои прогнозы по Донбассу

10:19 26.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука по Крыму и Донбассу, заявил, что бывший украинский лидер сам не верит в свои прогнозы, демонстрирует полное равнодушие к гибели людей в Донбассе.
Кравчук в эфире одного из украинских СМИ заявил, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Вчера, 10:01
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
"И в Крыму, и на Донбассе у людей уже другая ментальность - одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами. О каком возвращении в страну, которая ненавидит своих бывших граждан, может идти речь? Кравчук просто исполняет "колыбельную" для украинского общества, мол все будет наше, спите спокойно и ни о чем не думайте. Он сам не верит своим словам", - подытожил депутат.
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Руслан БальбекЛеонид КравчукКрымСевастопольРоссияВ мире
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