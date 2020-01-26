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У госпитализированных в Москве китайских туристов не нашли коронавирус
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РИА Новости

У госпитализированных в Москве китайских туристов не нашли коронавирус

10:19 26.01.2020 (обновлено: 11:16 26.01.2020)
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© РИА Новости / Стоп-кадр видео / Перейти в фотобанкСотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково
© РИА Новости / Стоп-кадр видео
Перейти в фотобанк
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ни у кого из шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен, у ряда больных грипп А, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
После поступлением информации о случаях госпитализации туристов, прибывших из Китая, из гостиницы "АРТ-Москва" Управление Роспотребнадзора по Москве немедленно приступило к проведению эпидемиологического расследования. В инфекционный стационар были госпитализированы 6 человек, граждане Китая, уточнили в пресс-службе.
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"По результатам проведённых исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А", - говорится в сообщении.
В гостинице, где проживали туристы, организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.
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