У госпитализированных в Москве китайских туристов не нашли коронавирус

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ни у кого из шести госпитализированных в Москве китайских туристов Ни у кого из шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен, у ряда больных грипп А, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

После поступлением информации о случаях госпитализации туристов, прибывших из Китая, из гостиницы "АРТ-Москва" Управление Роспотребнадзора по Москве немедленно приступило к проведению эпидемиологического расследования. В инфекционный стационар были госпитализированы 6 человек, граждане Китая, уточнили в пресс-службе.

"По результатам проведённых исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А", - говорится в сообщении.