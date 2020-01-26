В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

"Управление гражданской обороны штата Минас-Жейрас сообщило в субботу о гибели 30 человек в результате ливней", - пишет портал.
24 декабря 2019, 20:34В Бразилии в результате оползня погибли семь человек
По данным ведомства, еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.
Начавшиеся в четверг ливни затронули 36 муниципалитетов штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.