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В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
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РИА Новости

В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

10:16 26.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро
Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас, сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
"Управление гражданской обороны штата Минас-Жейрас сообщило в субботу о гибели 30 человек в результате ливней", - пишет портал.
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По данным ведомства, еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.
Начавшиеся в четверг ливни затронули 36 муниципалитетов штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.
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