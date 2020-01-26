В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

"Управление гражданской обороны штата Минас-Жейрас сообщило в субботу о гибели 30 человек в результате ливней", - пишет портал.

В Бразилии в результате оползня погибли семь человек

В Бразилии в результате оползня погибли семь человек

По данным ведомства, еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.