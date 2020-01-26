Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
По его мнению, общие слова первого президента Украины нельзя считать планом действий.
"Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них – невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы", - отметил Пушков в твиттере.
Ранее Кравчук в эфире телеканала "Прямой" выразил мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева самостоятельно, а также благодаря мировому сообществу и "активной, настойчивой, целеустремленной, системной работе" украинских властей.
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