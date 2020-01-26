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2020-01-26T10:01+0300
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

10:01 26.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
По его мнению, общие слова первого президента Украины нельзя считать планом действий.

"Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них – невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы", - отметил Пушков в твиттере.

Ранее Кравчук в эфире телеканала "Прямой" выразил мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева самостоятельно, а также благодаря мировому сообществу и "активной, настойчивой, целеустремленной, системной работе" украинских властей.
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ДонбассЛеонид КравчукАлексей ПушковКрымУкраинаВ мире
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2020 год: Украина обходит россию по минимальной оплате труда и в рейтинге технологически развитых стран. А Крым исконно украинский. и рано или поздно все равно ясно станет, где трава "зеленее"!
26 января, 10:39
bSbig Smoke
441201109
Донбасс никогда уже не вернётся в Украину!
26 января, 10:46
Ярослав Винокуров
12400003
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