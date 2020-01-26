Тела граждан Узбекистана, погибших под Томском, доставлены на родину

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки. Ранее СК РФ по региону сообщило, что обнаружены останки еще одного погибшего. В МЧС Узбекистана сообщили, что они также принадлежат гражданину Узбекистана.