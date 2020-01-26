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Тела граждан Узбекистана, погибших под Томском, доставлены на родину
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РИА Новости

Тела граждан Узбекистана, погибших под Томском, доставлены на родину

09:59 26.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 янв - РИА Новости. Тела десяти из 12 погибших при пожаре в Томской области граждан Узбекистана доставлены на родину, сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки. Ранее СК РФ по региону сообщило, что обнаружены останки еще одного погибшего. В МЧС Узбекистана сообщили, что они также принадлежат гражданину Узбекистана.
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"26 января утром рейсом HY-668 ("Узбекских авиалиний" - ред.) в Ташкент рабочей группой в составе представителей МИД, МВД, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции доставлены тела десяти граждан Узбекистана, погибших при возгорании деревянного дома, расположенного в поселке Причулымский Асинского района Томской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
По данным ведомства, тела оставшихся двух погибших граждан Узбекистана будут направлены по результатам анализа ДНК.
По сведениям Генконсульства Узбекистана в Новосибирске, директор лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд", в котором работали погибшие граждане Узбекистана, задержан правоохранительными органами, добавили в МИД страны.
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Пожар на томской лесопилкеТомская областьРоссияПроисшествия
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