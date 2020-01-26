В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Автобус перевернулся в Нижнем Новгороде при столкновении с иномаркой, водитель легкового автомобиля погиб, его пассажир получил травмы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Авария произошла в субботу около 19.20 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
"По предварительной информации, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, в результате чего тот опрокинулся. Водитель иномарки погиб, ее пассажир обратился за медицинской помощью. Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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