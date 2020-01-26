В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек

"По предварительной информации, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, в результате чего тот опрокинулся. Водитель иномарки погиб, ее пассажир обратился за медицинской помощью. Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении ведомства.