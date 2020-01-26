Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае

УФА, 26 янв - РИА Новости. Восемь из 15 пострадавших при столкновении автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае находятся в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Госпитализированы 15 человек, среди них один ребёнок. По уточнённым данным, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии", - сказал РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Он отметил, что на месте работают 11 бригад скорой помощи, в готовности вертолёт санавиации.
Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек госпитализированы.
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