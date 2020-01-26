Названы первые признаки заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".

Специалисты больницы при Университете Уханя обнаружили, что симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни, а в начале развитие пневмонии может проявляться нетипично.

Так, в результате обследования новых зараженных медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также в более редких случаях – сердцебиение, стеснение в груди.

Врачи отмечают, что в ряде случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, и отсутствовало повышение температуры, поэтому установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов.

В конце декабря китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.