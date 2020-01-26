МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения

Ранее МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой в связи с враждебной позицией этой страны.
"МИД Кубы категорически отвергает необоснованные обвинения фактического правительства Боливии. Сразу после насильственного прихода к власти 12 ноября 2019 года представители фактического правительства этой страны систематически совершали действия, направленные на ухудшение двусторонних отношений с Кубой", - говорится в заявлении.
МИД призывает власти Боливии "не возлагать ответственность за решение приостановить дипломатические отношения между двумя странами на Кубу", поскольку от ее правительства никогда не исходили "враждебность и оскорбления".
Кроме того, согласно заявлению, одной из причин такого решения боливийских властей стало постоянное давление со стороны США.
"С самого начала государственного переворота должностные лица правительства США оказывали давление на Боливию, чтобы навязать ухудшение отношений с Кубой, преследовать кубинских врачей, дипломатов и прекратить медицинское сотрудничество в интересах боливийского народа", - добавляет МИД карибской страны, подчеркивая, что "в некоторых из этих репрессивных и насильственных операций против медицинского персонала принимали непосредственное участие "дипломатические" сотрудники США".
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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