Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T09:21+0300
https://ria.ru/20200126/1563883025.html
МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/55/1548105521_0:306:2730:1842_1036x0_80_0_0_e3a8c1baaef6a3448e69c19d2faf7838.jpg
РИА Новости

МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения

09:21 26.01.2020
173
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание МИДа, Гавана, Куба
Здание МИДа, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здание МИДа, Гавана, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Кубы осудили решение Боливии о приостановке дипломатических отношений, назвав его последствием давления со стороны США, следует из заявления МИД карибского государства.
Ранее МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой в связи с враждебной позицией этой страны.
Боливия
24 января, 19:08
МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой
"МИД Кубы категорически отвергает необоснованные обвинения фактического правительства Боливии. Сразу после насильственного прихода к власти 12 ноября 2019 года представители фактического правительства этой страны систематически совершали действия, направленные на ухудшение двусторонних отношений с Кубой", - говорится в заявлении.
МИД призывает власти Боливии "не возлагать ответственность за решение приостановить дипломатические отношения между двумя странами на Кубу", поскольку от ее правительства никогда не исходили "враждебность и оскорбления".
Кроме того, согласно заявлению, одной из причин такого решения боливийских властей стало постоянное давление со стороны США.
"С самого начала государственного переворота должностные лица правительства США оказывали давление на Боливию, чтобы навязать ухудшение отношений с Кубой, преследовать кубинских врачей, дипломатов и прекратить медицинское сотрудничество в интересах боливийского народа", - добавляет МИД карибской страны, подчеркивая, что "в некоторых из этих репрессивных и насильственных операций против медицинского персонала принимали непосредственное участие "дипломатические" сотрудники США".
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
Акция протеста в Ла-Пасе
15 ноября 2019, 19:51
Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки
110000
Обсудить 0
Жанин АньесМИД БоливииМИД КубыЭво МоралесКубаБоливияСШАВ мире
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
Приготовление кофе
Ученые нашли рецепт идеального кофе
На избирательном участке в Италии
В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
Снег в Москве
В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
Атомная электростанция Иката, Япония
В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
Город Сиань в провинции Шэньси
Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Капитан и юнга. На яхте Лада с двух с половиной лет
"Целовали землю". Как семья бросила все и ушла в море
Хирург в операционной
Привычка грызть ногти обернулась для шотландца опасной инфекцией
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния