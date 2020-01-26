МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения

"С самого начала государственного переворота должностные лица правительства США оказывали давление на Боливию, чтобы навязать ухудшение отношений с Кубой, преследовать кубинских врачей, дипломатов и прекратить медицинское сотрудничество в интересах боливийского народа", - добавляет МИД карибской страны, подчеркивая, что "в некоторых из этих репрессивных и насильственных операций против медицинского персонала принимали непосредственное участие "дипломатические" сотрудники США".