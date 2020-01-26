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В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
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РИА Новости

В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах

09:08 26.01.2020
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© AFP 2019 / Andreas Solaro На избирательном участке в Италии
На избирательном участке в Италии
© AFP 2019 / Andreas Solaro
На избирательном участке в Италии. Архивное фото
РИМ, 26 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Избирательные участники на региональных выборах в двух итальянских областях Эмилия-Романья и Калабрия открылись в воскресенье в 7 утра по местному времени (9.00 мск). Жителям двух этих регионов предстоит не только избрать новых президентов областей и членов областных советов, но и дать ориентир будущему развитию политической ситуации в Италии.
Всего на участники приглашены 3,5 миллиона жителей центральной Эмилии-Романьи и два миллиона избирателей из южной Калабрии. Участки будут работать до 23.00 местного времени (1.00 мск понедельника), после чего МВД, выполняющее в Италии функции избиркома, начнёт официальный подсчёт голосов. Одновременно станут доступны результаты exit poll, которые заказывают различные СМИ.
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Основное внимание приковано к промышленно развитой Эмилии-Романье, где за власть борются сенатор Лучия Боргондзони, выдвинутая коалицией правоцентристских партий "Лига", "Вперёд, Италия" и "Братья Италии", и кандидат от Демократической партии Стефано Боначчини, который рассчитывает избраться на новый срок на посту главы региона. Рейтинги двух кандидатов значительно опережают уровни поддержки оставшихся пяти претендентов и примерно равны.
Местные наблюдатели полагают, что результаты обоих голосований покажут, насколько твёрдо стоит на ногах нынешнее правительство, образованное в сентябре в результате альянса Демпартии и "Движения 5 звёзд". Их противники из правоцентристской коалиции неоднократно заявляли, что в случае победы на местном уровне будут требовать проведения внеочередных общенациональных выборов.
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