В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах

РИМ, 26 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Избирательные участники на региональных выборах в двух итальянских областях Эмилия-Романья и Калабрия открылись в воскресенье в 7 утра по местному времени (9.00 мск). Жителям двух этих регионов предстоит не только избрать новых президентов областей и членов областных советов, но и дать ориентир будущему развитию политической ситуации в Избирательные участники на региональных выборах в двух итальянских областях Эмилия-Романья и Калабрия открылись в воскресенье в 7 утра по местному времени (9.00 мск). Жителям двух этих регионов предстоит не только избрать новых президентов областей и членов областных советов, но и дать ориентир будущему развитию политической ситуации в Италии

Всего на участники приглашены 3,5 миллиона жителей центральной Эмилии-Романьи и два миллиона избирателей из южной Калабрии. Участки будут работать до 23.00 местного времени (1.00 мск понедельника), после чего МВД, выполняющее в Италии функции избиркома, начнёт официальный подсчёт голосов. Одновременно станут доступны результаты exit poll, которые заказывают различные СМИ.

Основное внимание приковано к промышленно развитой Эмилии-Романье, где за власть борются сенатор Лучия Боргондзони, выдвинутая коалицией правоцентристских партий "Лига", "Вперёд, Италия" и "Братья Италии", и кандидат от Демократической партии Стефано Боначчини, который рассчитывает избраться на новый срок на посту главы региона. Рейтинги двух кандидатов значительно опережают уровни поддержки оставшихся пяти претендентов и примерно равны.