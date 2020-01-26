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В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
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РИА Новости

В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами

09:05 26.01.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обезболивающими лекарствами в Москве обеспечены почти 100% онкологических больных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Мэр напомнил, что в среду был открыт новый цех Московского эндокринного завода, отметив, что завод занимает лидирующую позицию в своей сфере и производит 95% психотропных и наркотических веществ в стране.
"Москва также сегодня обеспечена этими лекарствами, обезболивающими лекарствами обеспечены практически 100% онкологических больных. Ещё десяток лет назад всего 40% было обеспечено", - сказал Собянин.
Он отметил, что обеспеченность стала гораздо выше во многом благодаря тому, что начали выпускать свои лекарства.
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