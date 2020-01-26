В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обезболивающими лекарствами в Обезболивающими лекарствами в Москве обеспечены почти 100% онкологических больных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Мэр напомнил, что в среду был открыт новый цех Московского эндокринного завода, отметив, что завод занимает лидирующую позицию в своей сфере и производит 95% психотропных и наркотических веществ в стране.

"Москва также сегодня обеспечена этими лекарствами, обезболивающими лекарствами обеспечены практически 100% онкологических больных. Ещё десяток лет назад всего 40% было обеспечено", - сказал Собянин.