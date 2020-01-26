NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Бывший сотрудник одной из крупнейших в Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank , подозреваемый в передаче данных сотрудникам торгпредства РФ в Токио, заявил, что якобы хотел таким образом "заработать немного карманных денег", передает телеканал NHK со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Японская полиция ранее задержала 48-летнего экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче в феврале прошлого года неких "секретных" данных с сервера компании двум якобы сотрудникам торгпредства. Компания Softbank, в свою очередь, обнародовала заявление, в котором говорилось, что информация, которая могла быть получена бывшим сотрудником, "не содержала никаких данных особой важности".

В субботу дипломатическая миссия России в Японии прокомментировала появившуюся в местных СМИ информацию, выразив сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".

По сообщению телеканала NHK, который ссылается на источники в токийской полиции, задержанный заявил в ходе допроса, что он якобы неоднократно посещал рестораны и другие питейные заведения с россиянами и якобы получал от них наличные деньги за предоставленную информацию. Согласно этому же сообщению, в ходе следственных мероприятий подозреваемый утверждал, что "хотел заработать немного карманных денег".

Ранее агентство Киодо распространило информацию о том, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой о явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы данные. Газета "Иомиури", в свою очередь, сообщила, что один из предполагаемых фигурантов уже не работает в торгпредстве, так как покинул Японию в 2017 году. Второй якобы обладает дипломатической неприкосновенностью.