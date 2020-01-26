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2020-01-26T08:59+0300
https://ria.ru/20200126/1563882455.html
NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
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РИА Новости

NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии

08:47 26.01.2020 (обновлено: 08:59 26.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank, подозреваемый в передаче данных сотрудникам торгпредства РФ в Токио, заявил, что якобы хотел таким образом "заработать немного карманных денег", передает телеканал NHK со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.
Японская полиция ранее задержала 48-летнего экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче в феврале прошлого года неких "секретных" данных с сервера компании двум якобы сотрудникам торгпредства. Компания Softbank, в свою очередь, обнародовала заявление, в котором говорилось, что информация, которая могла быть получена бывшим сотрудником, "не содержала никаких данных особой важности".
В субботу дипломатическая миссия России в Японии прокомментировала появившуюся в местных СМИ информацию, выразив сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".
По сообщению телеканала NHK, который ссылается на источники в токийской полиции, задержанный заявил в ходе допроса, что он якобы неоднократно посещал рестораны и другие питейные заведения с россиянами и якобы получал от них наличные деньги за предоставленную информацию. Согласно этому же сообщению, в ходе следственных мероприятий подозреваемый утверждал, что "хотел заработать немного карманных денег".
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Ранее агентство Киодо распространило информацию о том, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой о явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы данные. Газета "Иомиури", в свою очередь, сообщила, что один из предполагаемых фигурантов уже не работает в торгпредстве, так как покинул Японию в 2017 году. Второй якобы обладает дипломатической неприкосновенностью.
В российском посольстве заявили, что подобные публикации в японской прессе противоречат согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества.
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