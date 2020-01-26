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Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
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РИА Новости

Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ

08:39 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
Ранее Трамп, сославшись на телеканал Fox News, написал в Twitter на английском и фарси, что "иранский министр иностранных дел заявил, что Иран желает вести переговоры с США, но хочет снятия санкции". "Нет, спасибо", - отметил американский лидер.
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"Дональду Трампу следовало бы основываться в своих внешнеполитических комментариях и решениях на фактах, а не заголовках Fox News и переводчиках с фарси", - написал Зариф в Twitter.
Министр также прикрепил отрывок из своего интервью изданию Spiegel, в котором изначально обсуждал свои взгляды на возможность переговоров с США. Зариф отметил, что текст приводится на доступном Трампу английском языке.
В интервью изданию Зариф заявил, что "не исключает возможность проведения переговоров" с США даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана, подчеркнув, при этом, Иран до сих пор находится за столом переговоров, а покинули его США.
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Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаСШАВ мире
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