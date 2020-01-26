Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ

Министр также прикрепил отрывок из своего интервью изданию Spiegel, в котором изначально обсуждал свои взгляды на возможность переговоров с США. Зариф отметил, что текст приводится на доступном Трампу английском языке.

В интервью изданию Зариф заявил, что "не исключает возможность проведения переговоров" с США даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана, подчеркнув, при этом, Иран до сих пор находится за столом переговоров, а покинули его США.