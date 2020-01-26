МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя

"На днях американская сторона проинформировала о желании отозвать дипломатов из генконсульства США в Ухане обратно в США. Китайская сторона в соответствии с принятой международной практикой и в соответствии с правилами по профилактике эпидемии осуществляет соответствующую подготовку, оказывает все необходимое содействие и удобства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.