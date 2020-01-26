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МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
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РИА Новости

МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя

08:39 26.01.2020 (обновлено: 09:00 26.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File PhotoУведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Китайская сторона оказывает все необходимое содействие для эвакуации дипломатов генконсульства США в Ухане из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что рейс с гражданами США вылетит из Уханя 28 января и направится в Сан-Франциско. Поскольку число мест ограничено, приоритет будет отдан тем гражданским лицам, которые находятся под "большей угрозой" заражения.
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"На днях американская сторона проинформировала о желании отозвать дипломатов из генконсульства США в Ухане обратно в США. Китайская сторона в соответствии с принятой международной практикой и в соответствии с правилами по профилактике эпидемии осуществляет соответствующую подготовку, оказывает все необходимое содействие и удобства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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