Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T08:42+0300
https://ria.ru/20200126/1563882237.html
В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_4e42cf5cf8b495fafaa6b777b834a9ad.jpg
РИА Новости

В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса

08:34 26.01.2020 (обновлено: 08:42 26.01.2020)
971
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автобуса, "Газели" и легковушки в Пермском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось о трех пострадавших в ДТП с участием трех транспортных средств на автодороге "Волга" в Пермском крае.
Автомобили скорой помощи
08:12
В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
"По уточненным данным, на 414 километре М-7 "Волга" столкнулись три транспортных средства - рейсовый автобус "Пермь-Чайковский", грузовая "Газель" и легковушка, пострадали 10 человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий ДТП привлечены 41 человек и 14 единиц техники.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
010211
Обсудить 0
Пермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
Сотрудники МЧС во время эвакуации рыбаков со льдины в заливе Мордвинова
На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
Сильный снегопад
На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
Здание МИДа, Гавана, Куба
МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
Лекарственные препараты
В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
Центр социального обслуживания москвичей нового формата
Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
На избирательном участке в Италии
В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
Снег в Москве
В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния