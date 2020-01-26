В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автобуса, "Газели" и легковушки в Десять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автобуса, "Газели" и легковушки в Пермском крае , сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в ДТП с участием трех транспортных средств на автодороге "Волга" в Пермском крае.

"По уточненным данным, на 414 километре М-7 "Волга" столкнулись три транспортных средства - рейсовый автобус "Пермь-Чайковский", грузовая "Газель" и легковушка, пострадали 10 человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.