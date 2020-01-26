В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств

"26 января в 09:00 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП с участием трех транспортных средств на участке на 414 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" (в районе Оханска) в Нытвенском городском округе Пермского края", - говорится в сообщении.