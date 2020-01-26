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В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
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РИА Новости

В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств

08:12 26.01.2020 (обновлено: 09:12 26.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ДТП с участием трех транспортных средств произошло на 414 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае, по предварительным данным, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"26 января в 09:00 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП с участием трех транспортных средств на участке на 414 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" (в районе Оханска) в Нытвенском городском округе Пермского края", - говорится в сообщении.
Из транспортного средства пожарные вытащили трех человек и передали врачам скорой помощи.
От МЧС привлекались девять человек личного состава и три единицы техники.
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