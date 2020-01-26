На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 90 человек со льдины, оторвавшейся от берега на юге Сахалина, еще 300 человек остались за трещиной, сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалину.
Ранее сообщалось, что льдину с шестью сотнями рыбаков оторвало от берега в Корсаковском районе на юге Сахалинской области.
"По состоянию на 07.30 (мск), спасателями эвакуировано со льда 90 человек, за трещиной осталось около 300 человек, которые собираются группами для переправы на берег", - говорится в сообщении.
Добавляется, что остальные рыбаки вышли со льда самостоятельно. Спасательная операция в заливе Мордвинова продолжается.