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Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
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РИА Новости

Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки

08:00 26.01.2020 (обновлено: 08:29 26.01.2020)
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© Фото : Вероника БуклейГород Сиань в провинции Шэньси
Город Сиань в провинции Шэньси
© Фото : Вероника Буклей
Город Сиань в провинции Шэньси. Архивное фото
ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Правительство китайской провинции Шэньси приняло решение приостановить все междугородние и городские пассажирские перевозки в и из города Сиань, где находится знаменитая "Терракотовая армия", такси будут ходить только в аэропорт, сообщает Центральное телевидение КНР.
"С 18.00 26 января (13.00 мск) будут приостановлены все междугородние и городские пассажирские автомобильные перевозки из и в город Сиань, меры не распространяются лишь на транспорт, необходимый для нужд по профилактике и контролю за распространением заболевания", - говорится в сообщении.
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Помимо автобусов, в Сиане также перестает работать служба такси для поездок по городу и за его пределы, на такси добраться можно будет только в аэропорт "Сяньян".
Аналогичное сообщение опубликовали и власти правительства провинции Шаньдун, однако здесь они касаются не отдельно взятого города, а уже всей провинции.
"С сегодняшнего дня по всей провинции Шаньдун будут приостановлены междугородние и внутригородские автобусные пассажирские перевозки до дальнейшего оповещения", - говорится в сообщении властей. Мера касается как рейсовых автобусов, так и арендованных для личных нужд.
Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 30 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек.
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