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На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
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РИА Новости

На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей

07:55 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСильный снегопад
Сильный снегопад
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сильный снегопад. Архивное фото
УФА, 26 янв – РИА Новости. Спасатели и дорожные службы в ночь на воскресенье вызволяли потерявшихся путников и застрявшие автомобили на заснеженных трассах Оренбургской области, где из-за непогоды были закрыты участки дорог, сообщает ГУ МЧС по области.
В субботу местами по области установилась неблагоприятная погода: метель, ветер, снежные накаты на дорогах и ограничение видимости. Дорожные службы закрыли несколько участков дорог федерального и регионального значения, спасатели развернули на трассах пункты обогрева и работали в режиме повышенного реагирования.
ГУ МЧС по области сообщает, что в ночь на субботу спасатели отреагировали на происшествия 15 раз, оказывая людям помощь в различных ситуациях.
"Спасли двух мужчин, потерявшихся в районе поселка Ростоши-1, сопровождали на федеральной трассе М-5 9 автомобилей, искали потерявшийся "УАЗ" в Адамовском районе, в котором находились 4 человека, извлекли из кювета иномарку с тремя пассажирами и водителем в Кувандыке, под утро участвовали в спасательной операции пяти человек, трое из которых дети: их автомобиль застрял у поселка Нижнесакмарский", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, дорожные службы устраняли заторы, помогали вытаскивать автомобили, застрявшие в снегу на трассах области 9 раз. "Аварийно-спасательная служба Оренбургской области перевезла женщину, нуждавшуюся в медицинской помощи, из населенного пункта Горный Ерик в больницу поселка Энергетик", - сообщили там.
"Всего к реагированию на возможные происшествия в период прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений было привлечено 107 человек и 88 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 16 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
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