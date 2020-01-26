На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей

УФА, 26 янв – РИА Новости. Спасатели и дорожные службы в ночь на воскресенье вызволяли потерявшихся путников и застрявшие автомобили на заснеженных трассах Спасатели и дорожные службы в ночь на воскресенье вызволяли потерявшихся путников и застрявшие автомобили на заснеженных трассах Оренбургской области , где из-за непогоды были закрыты участки дорог, сообщает ГУ МЧС по области.

В субботу местами по области установилась неблагоприятная погода: метель, ветер, снежные накаты на дорогах и ограничение видимости. Дорожные службы закрыли несколько участков дорог федерального и регионального значения, спасатели развернули на трассах пункты обогрева и работали в режиме повышенного реагирования.

ГУ МЧС по области сообщает, что в ночь на субботу спасатели отреагировали на происшествия 15 раз, оказывая людям помощь в различных ситуациях.

"Спасли двух мужчин, потерявшихся в районе поселка Ростоши-1, сопровождали на федеральной трассе М-5 9 автомобилей, искали потерявшийся "УАЗ" в Адамовском районе, в котором находились 4 человека, извлекли из кювета иномарку с тремя пассажирами и водителем в Кувандыке, под утро участвовали в спасательной операции пяти человек, трое из которых дети: их автомобиль застрял у поселка Нижнесакмарский", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, дорожные службы устраняли заторы, помогали вытаскивать автомобили, застрявшие в снегу на трассах области 9 раз. "Аварийно-спасательная служба Оренбургской области перевезла женщину, нуждавшуюся в медицинской помощи, из населенного пункта Горный Ерик в больницу поселка Энергетик", - сообщили там.