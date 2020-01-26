Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу

Перед поездкой звезда интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию. При этом она утверждала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов, а также предупредила, что четыре дня не будет появляться в соцсети. Однако позднее ее страница вовсе исчезла, что обеспокоило поклонников.