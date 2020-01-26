Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аккаунт российской телеведущей и бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня в Instagram оказался удален после того, как она улетела в Перу.
При поиске ее аккаунта социальная сеть выдает сообщение о том, что страница недоступна.
Перед поездкой звезда интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию. При этом она утверждала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов, а также предупредила, что четыре дня не будет появляться в соцсети. Однако позднее ее страница вовсе исчезла, что обеспокоило поклонников.
Администраторы аккаунта, посвященного официальному бренду одежды Виктории Бони, заверили, что ее страницу в ближайшее время должны восстановить.
Ранее журнал Forbes включил Боню в список самых богатых Instagram-блогеров. По данным издания, она заработала благодаря этой соцсети 410 тысяч долларов.