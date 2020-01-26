Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T07:38+0300
https://ria.ru/20200126/1563881692.html
Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
https://cdn21.img.ria.ru/images/152094/40/1520944017_0:0:2907:1635_1036x0_80_0_0_f21f0eab8e354456e985fef63322a72d.jpg
РИА Новости

Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу

07:37 26.01.2020 (обновлено: 07:38 26.01.2020)
2238
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аккаунт российской телеведущей и бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня в Instagram оказался удален после того, как она улетела в Перу.
При поиске ее аккаунта социальная сеть выдает сообщение о том, что страница недоступна.
Перед поездкой звезда интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию. При этом она утверждала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов, а также предупредила, что четыре дня не будет появляться в соцсети. Однако позднее ее страница вовсе исчезла, что обеспокоило поклонников.
Администраторы аккаунта, посвященного официальному бренду одежды Виктории Бони, заверили, что ее страницу в ближайшее время должны восстановить.
Алена Водонаева
04:35
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Ранее журнал Forbes включил Боню в список самых богатых Instagram-блогеров. По данным издания, она заработала благодаря этой соцсети 410 тысяч долларов.
6201118
Обсудить 6
Шоу-бизнесВиктория БоняInstagram, Inc.Перу
Рекомендуем
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Пусковые ячейки зенитных ракет ЗРК Редут на корвете Совершенный
Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
Сто секунд до Судного дня. Ученые прогнозируют глобальную катастрофу
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Москва
Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния