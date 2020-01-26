Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей

СЕУЛ, 26 янв – РИА Новости. Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына , мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало отчет и фотографию с праздничного концерта по поводу лунного Нового года, где присутствовал Ким Чен Ын. На снимке Ким Гён Хи в традиционной корейской одежде ханбоке сидит рядом с женой Ким Чен Ына - Ри Соль Чжу, всего через одно сиденье от племянника.

Без учета лидера страны и его супруги, в сообщении ЦТАК имя Ким Гён Хи упомянуто вторым после председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.

Дочь основателя КНДР Ким Ир Сена и младшая сестра правившего после него Ким Чен Ира, до казни мужа Ким Гён Хи была одной из самых влиятельных политических фигур в Северной Корее. По данным ЦТАК, в 2010 году Ким Гён Хи получила звание генерала. Также в 2010 году она и ее муж Чан Сон Тхэк стали членами политбюро Трудовой партии КНДР.

Чан Сон Тхэк долгое время возглавлял "регентский совет" при молодом Ким Чен Ыне и считался "вторым человеком" в государстве, но 12 декабря 2013 года был казнен "за попытку свержения власти" в возрасте 67 лет.

После этого ходили слухи, что тетя Ким Чен Ына серьезно больна или находится в коме. Некоторые источники утверждали, что Ким Гён Хи покончила жизнь самоубийством, другие – что переехала в Европу. В первое время гостелевидение КНДР вырезало все кадры с ней из транслируемых документальных фильмов. Однако в апреле 2014 года гостелеканал КНДР повторно показал документальный фильм о посещении Ким Чен Ыном футбольного стадиона, включив ранее врезанные кадры с Ким Гён Хи.