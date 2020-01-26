Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей

СЕУЛ, 26 янв – РИА Новости. Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало отчет и фотографию с праздничного концерта по поводу лунного Нового года, где присутствовал Ким Чен Ын. На снимке Ким Гён Хи в традиционной корейской одежде ханбоке сидит рядом с женой Ким Чен Ына - Ри Соль Чжу, всего через одно сиденье от племянника.
Без учета лидера страны и его супруги, в сообщении ЦТАК имя Ким Гён Хи упомянуто вторым после председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.
Дочь основателя КНДР Ким Ир Сена и младшая сестра правившего после него Ким Чен Ира, до казни мужа Ким Гён Хи была одной из самых влиятельных политических фигур в Северной Корее. По данным ЦТАК, в 2010 году Ким Гён Хи получила звание генерала. Также в 2010 году она и ее муж Чан Сон Тхэк стали членами политбюро Трудовой партии КНДР.
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Чан Сон Тхэк долгое время возглавлял "регентский совет" при молодом Ким Чен Ыне и считался "вторым человеком" в государстве, но 12 декабря 2013 года был казнен "за попытку свержения власти" в возрасте 67 лет.
После этого ходили слухи, что тетя Ким Чен Ына серьезно больна или находится в коме. Некоторые источники утверждали, что Ким Гён Хи покончила жизнь самоубийством, другие – что переехала в Европу. В первое время гостелевидение КНДР вырезало все кадры с ней из транслируемых документальных фильмов. Однако в апреле 2014 года гостелеканал КНДР повторно показал документальный фильм о посещении Ким Чен Ыном футбольного стадиона, включив ранее врезанные кадры с Ким Гён Хи.
Ким Ген Хи в последний раз появлялась на публике в сентябре 2013 года на праздновании 65-летия годовщины со дня основания КНДР. Там она присутствовала вместе с племянником и его супругой. После этого имя Ким Гён Хи упомянули в СМИ КНДР только через несколько дней после казни ее мужа - в списке участников похоронного комитета по случаю кончины одного из партийных деятелей КНДР.