Сотрудников консульства США в Ухане эвакуируют из-за коронавируса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдепартамент Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса , передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что рейс с гражданами США вылетит из Уханя 28 января и направится в Сан-Франциско. Поскольку число мест ограничено, приоритет будет отдан тем гражданским лицам, который находятся под "большей угрозой" заражения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.