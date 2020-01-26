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Сотрудников консульства США в Ухане эвакуируют из-за коронавируса
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РИА Новости

Сотрудников консульства США в Ухане эвакуируют из-за коронавируса

07:12 26.01.2020 (обновлено: 07:33 26.01.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что рейс с гражданами США вылетит из Уханя 28 января и направится в Сан-Франциско. Поскольку число мест ограничено, приоритет будет отдан тем гражданским лицам, который находятся под "большей угрозой" заражения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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