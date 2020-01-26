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Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы
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РИА Новости

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

06:58 26.01.2020 (обновлено: 07:40 26.01.2020)
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© AFP 2019 / MARKKU ULANDERГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
© AFP 2019 / MARKKU ULANDER
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
По словам министра, существовала надежда на то, что Россия станет частью "общества с западными ценностями", однако Москва пошла по собственному пути.
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"Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей", - отметил Шалленберг.
Он добавил, что Австрия всегда старалась держать открытыми каналы для диалога. "Обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла", — заявил дипломат, указав при этом, что диалог не означает отказ от собственных ценностей.
Ранее новое правительство Австрии опубликовало рабочую программу, в которой говорится о продолжении курса на смягчение санкций против России. В программе также сказано, что правительство страны продолжит развивать российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог".
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Александер ШалленбергМИД АвстрииЕвропаАвстрияРоссияВ мире
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