Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
По словам министра, существовала надежда на то, что Россия станет частью "общества с западными ценностями", однако Москва пошла по собственному пути.
26 декабря 2019, 11:07Российский посол в Вене оценил перспективы отношений с Австрией
"Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей", - отметил Шалленберг.
Он добавил, что Австрия всегда старалась держать открытыми каналы для диалога. "Обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла", — заявил дипломат, указав при этом, что диалог не означает отказ от собственных ценностей.
Ранее новое правительство Австрии опубликовало рабочую программу, в которой говорится о продолжении курса на смягчение санкций против России. В программе также сказано, что правительство страны продолжит развивать российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог".
10 января, 13:13Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США