Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

По словам министра, существовала надежда на то, что Россия станет частью "общества с западными ценностями", однако Москва пошла по собственному пути.

"Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей", - отметил Шалленберг.

Он добавил, что Австрия всегда старалась держать открытыми каналы для диалога. "Обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла", — заявил дипломат, указав при этом, что диалог не означает отказ от собственных ценностей.