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Токаев поручил правительству принять меры для защиты от коронавируса
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РИА Новости

Токаев поручил правительству принять меры для защиты от коронавируса

06:20 26.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для защиты от коронавируса из Китая.
"Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Казахстан принимает дополнительные санитарно-противоэпидемические и профилактические меры в связи с распространением нового коронавируса в Китае.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКасым-Жомарт ТокаевКитайКазахстанВ мире
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