НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для защиты от коронавируса из Китая.

"Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана", - написал Токаев на своей странице в Twitter

Ранее сообщалось, что Казахстан принимает дополнительные санитарно-противоэпидемические и профилактические меры в связи с распространением нового коронавируса в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.