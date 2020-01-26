На юге Сахалина оторвало от берега льдину с шестью сотнями рыбаков

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Льдину с шестью сотнями рыбаков оторвало от берега в Корсаковском районе на юге Сахалинской области, идут спасательные работы, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня в 13.00 (сах) (5.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков", - говорится в сообщении.
В спасательных работах участвуют 18 сотрудников МЧС, в их распоряжении шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке.
"В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России", - добавили в пресс-службе ведомства.