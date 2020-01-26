На юге Сахалина оторвало от берега льдину с шестью сотнями рыбаков

"Сегодня в 13.00 (сах) (5.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков", - говорится в сообщении.