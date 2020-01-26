Привычка грызть ногти обернулась для шотландца опасной инфекцией

Привычка грызть ногти обернулась для жителя Шотландии смертельной инфекцией, пишет таблоид Daily Mail.
Как рассказала в Facebook подруга мужчины Карен Пит, он был вынужден обратиться за помощью к медикам в Королевскую больницу Глазго после того, как у него опух палец.
В качестве доказательства автор поста приложила снимок пальца. "Просто этот человек очень любит грызть ногти", — пояснила она.
6 октября 2019, 20:02Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Мужчину поместили в отделение неотложной помощи, где ему поставили диагноз паронихия. При этом медики предупредили, что инфекция могла распространиться дальше по руке и привести к летальному исходу.
Другу Карен Пит сделали операцию, из-за которой он лишился ногтевой пластины. Она, скорее всего, уже не восстановится.