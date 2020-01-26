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На Камчатке усилили меры по профилактике коронавируса
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РИА Новости

На Камчатке усилили меры по профилактике коронавируса

05:58 26.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. Власти Камчатки усилили профилактические меры в связи с распространением коронавируса в странах Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что в крае обеспечена полная готовность медицинских служб к возможному появлению очагов инфекции.
"Во все медицинские учреждения региона направлены методические рекомендации по выявлению граждан с признаками ОРВИ, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии, с обязательной госпитализацией в инфекционное отделение. В главном аэропорту краевого центра осуществляется санитарный контроль с использованием тепловизоров. Всем организациям, осуществляющим морские перевозки, направлены письма. Обеспечена полная готовность имеющейся госпитальной базы для лечения больных в инфекционных отделениях", - приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения края Марины Волковой.
Она также подчеркнула, что в регионе имеется достаточный запас всех необходимых противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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