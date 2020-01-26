На Камчатке усилили меры по профилактике коронавируса

"Во все медицинские учреждения региона направлены методические рекомендации по выявлению граждан с признаками ОРВИ, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии, с обязательной госпитализацией в инфекционное отделение. В главном аэропорту краевого центра осуществляется санитарный контроль с использованием тепловизоров. Всем организациям, осуществляющим морские перевозки, направлены письма. Обеспечена полная готовность имеющейся госпитальной базы для лечения больных в инфекционных отделениях", - приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения края Марины Волковой.