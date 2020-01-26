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В Гонконге Disneyland и Ocean Park временно закроют из-за коронавируса
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РИА Новости

В Гонконге Disneyland и Ocean Park временно закроют из-за коронавируса

05:42 26.01.2020
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© AP Photo / Hong Kong Government Information ServiceПункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
© AP Photo / Hong Kong Government Information Service
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Гонконгские тематические парки развлечений Disneyland и Ocean Park с 26 января временно приостанавливают работу в связи с распространением нового типа коронавируса в стране, следует из сообщений на сайтах парков.
"В качестве мер предосторожности в соответствии с усилиями по профилактике, предпринимаемыми на всей территории Гонконга, мы временно закрываем Hong Kong Disneyland, исходя из необходимости защиты здоровья и безопасности наших гостей и актеров", - говорится в сообщении парка.
Отмечается, что отели Hong Kong Disneyland Resort останутся открытыми.
"Мы находимся в тесном контакте с органами здравоохранения и правительством относительно развития ситуации и объявим дату открытия парка, как только они подтвердят, что это целесообразно. Тем временем мы обеспечим возврат денежных средств гостям, которые забронировали билеты в парк или номера в наших отелях", - заявили в администрации парка.
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При этом в парке напомнили, что стандартный дневной билет действителен в течение шести месяцев с даты покупки.
Аналогичное заявление опубликовала и администрация знаменитого гонконгского аквапарка Ocean Park, в котором отмечается, что из-за мер по предотвращению в городе распространения нового коронавируса "Ocean Park будет временно закрыт с сегодняшнего дня (26 января) до дальнейшего уведомления".
Сообщается, что приобретенные билеты можно будет вернуть или обменять на другую дату.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
За пределами материкового Китая 5 случаев заражения зарегистрировано в Гонконге, 2 – в Макао, 3 – на Тайване; 4 – в Таиланде (2 пациента выписаны), 2 – в Японии (1 выписан), 2 – в Южной Корее, 2 – во Вьетнаме, 3 – в Сингапуре, 3 – в Малайзии, 1 – в Непале, 3 – во Франции, 1 – в Австралии, 2 – в США, 1 - в Канаде.
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