В Гонконге Disneyland и Ocean Park временно закроют из-за коронавируса

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Гонконгские тематические парки развлечений Гонконгские тематические парки развлечений Disneyland и Ocean Park с 26 января временно приостанавливают работу в связи с распространением нового типа коронавируса в стране, следует из сообщений на сайтах парков.

"В качестве мер предосторожности в соответствии с усилиями по профилактике, предпринимаемыми на всей территории Гонконга, мы временно закрываем Hong Kong Disneyland, исходя из необходимости защиты здоровья и безопасности наших гостей и актеров", - говорится в сообщении парка.

Отмечается, что отели Hong Kong Disneyland Resort останутся открытыми.

"Мы находимся в тесном контакте с органами здравоохранения и правительством относительно развития ситуации и объявим дату открытия парка, как только они подтвердят, что это целесообразно. Тем временем мы обеспечим возврат денежных средств гостям, которые забронировали билеты в парк или номера в наших отелях", - заявили в администрации парка.

При этом в парке напомнили, что стандартный дневной билет действителен в течение шести месяцев с даты покупки.

Аналогичное заявление опубликовала и администрация знаменитого гонконгского аквапарка Ocean Park, в котором отмечается, что из-за мер по предотвращению в городе распространения нового коронавируса "Ocean Park будет временно закрыт с сегодняшнего дня (26 января) до дальнейшего уведомления".

Сообщается, что приобретенные билеты можно будет вернуть или обменять на другую дату.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.