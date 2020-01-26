Власти города Тяньцзинь запретили движение междугородних автобусов

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Правительство китайского города центрального подчинения Тяньцзинь вслед за Пекином приняло решение полностью прекратить междугородние автобусные перевозки пассажиров из-за коронавируса, говорится в заявлении правительства в соцсети Weibo.
"Для осуществления строгого контроля за распространением нового типа коронавируса путем пассажирских перевозок с 27 января будут приостановлены все междугородние пассажирские автомобильные перевозки из и в Тяньцзинь, меры не распространяются лишь на транспорт, необходимый для нужд по профилактике и контролю за распространением заболевания", - говорится в сообщении.
Под запрет попали не только маршрутные автобусы, но и арендованные, частные и туристические.
Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 30 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
За пределами материкового Китая 5 случаев заражения зарегистрированы в Гонконге, 2 – в Макао, 3 – на Тайване; 4 – в Таиланде (2 пациента выписаны), 2 – в Японии (1 выписан), 2 – в Южной Корее, 2 – во Вьетнаме, 3 – в Сингапуре, 3 – в Малайзии, 1 – в Непале, 3 – во Франции, 1 – в Австралии, 2 – в США, 1 - в Канаде.